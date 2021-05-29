اعتقال 12 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم داعش في العراق
بغداد- (بي بي سي):
قالت الأجهزة الأمنية في العراق إن 12 عضوا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة اعتقلوا في محافظة نينوى.
وأكد مسؤولون أمنيون أن المعتقلين اعترفوا بالمشاركة في عمليات إرهابية ضد أفراد قوات الأمن والمدنيين، وكذلك استخدام التهديد لإجبار الناس على الانضمام إلى التنظيم.
ويستمر التنظيم في العمل من مناطق نائية وعبر خلايا نائمة على الرغم من هزيمته في العراق، وكان تنظيم الدولة قد دمر مواقع أثرية خلال بداية فترة سيطرته على محافظة نينوى في 2014.
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