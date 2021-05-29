انقلاب ميانمار: هل تقترب البلاد من الحرب الأهلية؟

نايبيداو- (بي بي سي):

أظهرمقطع فيديو سربته المعارضة التي باتت تعرف بـ"المعارضة السرية" في ميانمار مجندين مدربين يسيرون وهم على أهبة الاستعداد لمواجهة الطغمة العسكرية الحاكمة، التي استولت على السلطة في فبراير الفائت.

يظهرالفيديو 100 جندي تقريبا يرتدون الزي العسكري ويسيرون في غابة. وتأتي تلك الصور بعد يوم واحد من نشر ما يعرف بحكومة الظل لصور لجنود في عروض عسكرية خلال حفل تخرجهم.

و تتزايد حدة أعمال العنف والمواجهات المستمرة بين قوات الجيش والجماعات المتمردة والمقاتلين المناهضين للانقلاب، خاصة في شمال وشرق البلاد، إذ أفادت تقارير إعلامية محلية أن مركزا للشرطة وشاحنة عسكرية قد استهدفا بقنبلتين محليتي الصنع، وأدى الانفجار إلى إصابة شخص واحد على الأقل.