انفجار بركان ثانٍ قريب في شرق الكونغو الديموقراطية

كينشاسا- (أ ف ب):

قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، إن بركانا ثانيا بالقرب من بركان نيراغونغو شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية ثار صباح السبت.

وقال مويايا "اليوم هناك ثوران بركان مورارا الواقع في مكان غير مأهول في حديقة فيرونغا ونتابع هذا التطور الجديد عن كثب".

وأكدت وزارة الاتصالات الكونغولية أن ثوران البركان الثاني "منخفض الحدة" وحصل في "منطقة غير مأهولة".

ومورارا هو بركان صغير غالباً ما يُعتبر بمثابة فوهة ثانوية لبركان نياموراغيرا، أحد البراكين الكبيرة إلى جانب نيراغونغو ذي النشاط البركاني القوي.

ويقع بركان مورارا على مسافة 25 كيلومتراً نحو شمال مدينة غوما ويصبّ حممه دائماً في الجزء الشمالي من حديقة فيرونغاس الوطنية بعيداً بشكل عام عن المناطق المأهولة.

تشهد غوما نشاطا بركانيا كثيفا، وتضم ستة براكين بينها نيراغونغو ونياموراغيرا اللذين تقع قمتهما على ارتفاع 3470 مترا و3058 مترا على التوالي.

وثار السبت الماضي بركان نيراغونغو التي تهدد حممه بشكل مباشر مدينة غوما، بدون إنذار مسبق. وقُتل ما لا يقل عن 34 شخصا ودُمر ما بين 900 و2500 منزل ما يؤثر على عشرين ألف شخص.