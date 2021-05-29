محادثات جزائرية ليبية لإعادة فتح الخط البحري بين طرابلس والجزائر

الجزائر- (د ب أ):

كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، السبت، عن عزم بلاده استكمال المحادثات النهائية مع ليبيا لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع.

وقال بوقدوم ،في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بالعاصمة الجزائرية صباح اليوم، إن "طموح الجزائر في الشراكة المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من قيمة المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة والاشتراك في رأس مال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لفرص التبادل بين البلدين".

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي الليبي لا يقل أهمية عن الدعم السياسي والأمني الذي تقدمه الجزائر إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر بادرت باستقبال كافة الفرقاء الليبيين للبحث عن حلول يضعها الليبيون انفسهم.

وأشار إلى أن بلاده واكبت ودعمت كافة المساعي الدولية الجادة المخلصة لوقف الاقتتال في ليبيا بما في ذلك مسار برلماني، مجددا دعم بلاده الكامل لجهود السلطات الليبية المجسدة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإعادة الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة تمهيدا لإجراء انتخابات حرة عامة ونزيهة تضع ليبيا على سكة النمو والازدهار.

على صعيد آخر، كشفت وزارة الخارجية الجزائرية عن زيارة مرتقبة اليوم لرئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة للجزائر، مرفوقا بوفد وزاري ليبي كبير.