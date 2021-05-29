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التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي بزوارق مفخخة

01:56 م السبت 29 مايو 2021
التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي بزوارق مفخخة

ارشيفية

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، إحباط هجوم حوثي بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف أنه دمّر زورقين مفخخين مسيّرين مقابل ميناء الصليف في اليمن قبل تنفيذ العملية العدائية، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كما أشار إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

والاثنين الماضي، أعلن التحالف إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وشدد حينها على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

كما أضافت أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أكدت مرارًا على اتخاذها كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

هجوم حوثي بالزوراق الزوراق المفخخة اليمن

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