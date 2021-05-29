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خفاش في مقصورة الركاب يجبر طائرة هندية على العودة إلى نيودلهي

01:01 م السبت 29 مايو 2021
خفاش في مقصورة الركاب يجبر طائرة هندية على العودة إلى نيودلهي

خفاش

نيودلهي- (د ب أ):

اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت متجهة للولايات المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة بوينج 737.

وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيوارك في وقت مبكر أول أمس الخميس بحسب ما هو مقرر ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ايه ان أي". ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار .

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان "حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية". ثم جرى تعقيم الطائرة.

وقال مسؤولون لوكالة أنباء "ايه ان أي" إنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال.

وأفاد التقرير بأن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقا مفصلا.

غير أن إير إنديا قالت في تقريرها المبدئي إن احتمالات وصول "ثدييات غير مرغوب فيها" جاءت من مركبات طرف ثالث مثل تلك المستخدمة لتقديم الخدمات .

وأضاف التقرير أنه عقب حالة الفوضى جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى هبطت في نيوارك بعد بعض التأخير عن الموعد المقرر.

خفاش مقصورة الركاب طائرة هندية

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