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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

12:47 م السبت 29 مايو 2021
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الحوثيين

الرياض- (د ب أ):

اعترضت الدفاعات التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة.

وأكد التحالف، في بيان صحفي اليوم، "استمرار الميليشيات الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وكانت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن أعلنت في ساعة مبكرة اليوم تنفيذ عملية هجومية ضد قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

ويواصل الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية ضد مواقع سعودية، في ظل دعوات دولية وأممية لوقف اطلاق النار وحل الأزمة اليمنية بشكل شامل.

وكانت السعودية قد طرحت في مارس الماضي، مبادرة للتوصل الى تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف اطلاق النار الشامل، إلا ان الحوثيين رفضوا هذه المبادرة مطالبين بوقف الضربات الجوية على اليمن أولا ورفع الحصار عنها بشكل كامل.

الحوثيون السعودية طائرة بدون طيار تدمير طائرة بدون طيار

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