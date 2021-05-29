أكثر قابلية للعدوى.. فيتنام ترصد أول سلالة "هجين" لفيروس كورونا

هانوي- (د ب أ):

أعلنت فيتنام، السبت، أنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا تشمل خصائص للسلالتين البريطانية والهندية من الفيروس.

ونقلت صحيفة "في إن اكسبرس" عن نجوين تانه لونج، وزير الصحة الفيتنامي، قوله إنه تم رصد السلالة الهجين الجديدة من خلال التسلسل الجيني لمرضى فيروس كورونا في فيتنام.

وتردد أن السلالتين البريطانية والهندية أكثر قابلية للعدوى عن السلالات الأخرى، وهو ما قد يوضح جزئيا سبب إبلاغ فيتنام عن أرقام قياسية للإصابة بفيروس كورونا.

وحظيت فيتنام بإشادة بسبب تعاملها مع الجائحة، لكن بعد شهر من عدم تسجيل أي حالات إصابة للفيروس، تم انتقالها محليا، ظهرت حالات إصابة محلية مرة أخرى في 27 أبريل الماضي وفي 15 مايو، سجلت فيتنام أول حالة وفاة بسبب الفيروس منذ ثمانية أشهر.

والحالات الجديدة لها صلة برجل (27 عاما) عاد إلى فيتنام من اليابان في 7 أبريل الماضي، وخبير صيني دخل البلاد للعمل، واللذان أظهرت الاختبارات إصابتهما بالفيروس بعد استكمال حجر صحي إجباري لهما لمدة أسبوعين.

وسجلت فيتنام رسميا 6396 حالة إصابة، من بينها 1492 حالة قادمة من الخارج و47 حالة وفاة منذ بدء الجائحة. وتم تأكيد أكثر من ثلاثة آلاف حالة من تلك الحالات التي تم الإبلاغ عنها منذ 27 أبريل الماضي.