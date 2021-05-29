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مقتل عدة أشخاص في احتجاجات في كولومبيا

10:27 ص السبت 29 مايو 2021
مقتل عدة أشخاص في احتجاجات في كولومبيا

احتجاجات في كولومبيا

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أعلن رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، إرسال مساعدات عسكرية لدعم الشرطة في "إدارة كاوكا" بعد مقتل عدة أشخاص في مظاهرات في وقت مبكر من أمس الجمعة.

وأضاف دوكي في بيان ألقاه الليلة الماضية من مدينة كالي، عاصمة الإقليم الغربي: "بدءا من الليلة، سيبدأ نشر الحد الأقصى من المساعدات العسكرية"

وتابع: "لا يمكن أن يكون لدينا جزر بها فوضى في هذا البلد".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت حاكمة "إدارة كاوكا"، كلارا لوز رولدان عن حظر للتجوال من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا "للحفاظ على الصحة والحياة وأمن سكان كاوكا".

وقالت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا أمس الجمعة في مدينة كالي في اشتباكات مسلحة بشأن حواجز الشوارع التي تضر بحركة السكان والسلع".

ومنذ نهاية أبريل الماضي، هناك احتجاجات عديدة في مدن مختلفة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، إضافة إلى أعمال شغب.

وتتعافى كولومبيا حاليا من حرب أهلية استمرت أكثر من 50 عاما وأسفرت عن مقتل 220 ألف شخص.

وفي عام 2016، أبرمت الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

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