الفلبين تتراجع عن قرار عدم إرسال عمال إلى السعودية

مانيلا- (د ب أ):

قررت الفلبين، السبت، استئناف إرسال عمال إلى السعودية، بعد يوم من قرار تعليق سفر العمالة الفلبينية إلى المملكة.

وكانت مانيلا اتخذت قرارا بدأ تنفيذه أمس الجمعة بتعليق سفر عمالها إلى السعودية على خلفية تقارير أفادت بأنه طلب من العمال الفلبينيين في البلاد دفع مقابل الحجر الصحي في إطار مكافحة كوفيد-19، وأقساط تأمين.

وأكدت الحكومة السعودية أن أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف سوف تتحمل هذه النفقات لدى الوصول إلى المملكة، بحسب ما نقله بيان اليوم السبت عن وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفسترو بيلو.

وأوضح الوزير أن الوكالة المسؤولة عن توظيف الفلبينيين بالخارج سوف تضمن إصدار التصاريح الخاصة بالعمالة المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وبحسب وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، مُنِع أمس الجمعة حوالي 500 فلبيني من السفر إلى السعودية بناء على القرار الصادر أمس الأول الخميس.

وقال الوزير: "لقد أثار قرار التعليق الارتباك والغضب. اعتذر عن الإزعاج والقلق المؤقت الذي ربما أصاب بعض العمال الفلبينيين بالخارج."

يشار إلى أن السعودية هي المقصد الأول بالنسبة للعمالة الفلبينية بالخارج، حيث كانت تستضيف حوالي 20 في المئة منها أواخر عام 2019، بحسب بيانات حكومية.