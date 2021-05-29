رسميًا.. قائد الانقلاب أسيمي جويتا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في مالي

باماكو- (د ب أ):

تولى الكولونيل أسيمى جويتا، قائد الانقلاب العسكري في مالي، رئاسة البلاد مؤقتا بشكل رسمي.

وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي حكما مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن الكولونيل، أسيمي جويتا سيتولى رئاسة البلاد.

ويعطي الحكم جويتا، الذي يتولى أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة لقيادة الحكومة المؤقتة و"قيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها".

وشهدت مالي شهدت انقلابا عسكريا الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال عام.

وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما.