Masrawy logo white

رسميًا.. قائد الانقلاب أسيمي جويتا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في مالي

10:13 ص السبت 29 مايو 2021
رسميًا.. قائد الانقلاب أسيمي جويتا رئيسًا مؤقتًا للبلاد في مالي

أسيمي جويتا

باماكو- (د ب أ):

تولى الكولونيل أسيمى جويتا، قائد الانقلاب العسكري في مالي، رئاسة البلاد مؤقتا بشكل رسمي.

وأصدرت المحكمة الدستورية في مالي حكما مساء أمس الجمعة، أعلنت فيه أن الكولونيل، أسيمي جويتا سيتولى رئاسة البلاد.

ويعطي الحكم جويتا، الذي يتولى أيضا منصب نائب الرئيس، السلطة لقيادة الحكومة المؤقتة و"قيادة العملية الانتقالية حتى نهايتها".

وشهدت مالي شهدت انقلابا عسكريا الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال عام.

وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما.

أسيمي جويتا دولة مالي انقلاب عسكري

الخبر التالى:

موافقة أوروبية على تطعيم الأطفال بلقاح فايزر المُضاد لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا