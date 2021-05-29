Masrawy logo white

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد الإرهابيين جنوبي الموصل

08:43 ص السبت 29 مايو 2021
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد الإرهابيين جنوبي الموصل

أرشيفية

بغداد- (أ ش أ):
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية أكدت تواجد أحد الإرهابيين في قرية (العذبة) جنوبي الموصل، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوي تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 بالتعاون مع قوة من لواء المشاة 76 من إلقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة".. مضيفة أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.​

هذا المحتوى من

Asha
الاستخبارات العراقية الإرهاب الموصل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا