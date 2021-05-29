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المحكمة الدستورية في مالي تعلن تعيين الكولونيل جويتا رئيساً انتقالياً للبلاد

08:32 ص السبت 29 مايو 2021
المحكمة الدستورية في مالي تعلن تعيين الكولونيل جويتا رئيساً انتقالياً للبلاد

الكولونيل جويتا

باماكو- (أ ش أ):
أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قراراً أعلنت خلاله تعيين الكولونيل عاصمي جويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وذكرت المحكمة، في قرارها، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم /السبت/، أن الكولونيل جويتا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الانتقالي، يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها، مشيرة إلى أنه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".

وأوضحت المحكمة الدستورية أنها خلصت إلى هذا القرار بعدما تأكد لها "شغور منصب الرئاسة" باستقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.. مضيفة "أنه نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، لا بد من القول إن نائب رئيس المرحلة الانتقالية يتولى صلاحيات وسلطات ووظائف رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".​

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الكولونيل جويتا مالي المحكمة الدستورية المرحلة الانتقالية

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