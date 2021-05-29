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منغوليا تسجل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:26 ص السبت 29 مايو 2021
منغوليا تسجل 769 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

أولان باتور- (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في منغوليا، اليوم السبت، تسجيل 769 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 56 ألفا و621 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية، أن السلطات الصحية في منغوليا، أجرت على مدار أمس 8 آلاف و600 اختبار للكشف عن فيروس "كورونا".. مضيفة أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 571 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين منذ بدء جائحة "كورونا" إلى 49 ألفا و320 شخصا.​

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