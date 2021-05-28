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أمريكا: 33.2 مليون حالة إصابة و 593675 وفاة بسبب كورونا

11:59 م الجمعة 28 مايو 2021
أمريكا: 33.2 مليون حالة إصابة و 593675 وفاة بسبب كورونا

33.2 مليون حالة إصابة و 593675 وفاة بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):
أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0310 مساء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 2ر33 مليون حالة إصابة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، والبالغ 1ر0%.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 79ر3 مليون حالة، بزيادة 1ر0% عما كانت عليه في نفس الوقت أمس .

وشهدت ولاية واشنطن زيادة بنسبة 4ر0 % في الإصابات عن نفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي بها إلى 433 ألفا و701 حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بواقع167 حالة وفاة.

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