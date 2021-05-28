وزير الخارجية اليمني: استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوض جهود إحلال السلام

صنعاء - (د ب أ):

قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد عوض بن مبارك ، اليوم الجمعة، إن "إيران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في اليمن من خلال توظيفها للمليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار البلاد والمنطقة العربية".

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية" سبأ".

وأشار بن مبارك إلى أن سبب إطالة الحرب في اليمن"هو استمرار الدعم العسكري الإيراني للميليشيات الانقلابية والذي تعمل من خلاله ليس فقط على تدمير اليمن ومفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، ولكنها تحول أيضاً الأراضي اليمنية الى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي".

وأوضح بن مبارك، أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب"تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف المليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني".

وأكد وزير الخارجية أن قرار" هذه المليشيات(الحوثيين) ليس في يدها بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة".

ودعا بن مبارك، الولايات المتحدة لممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني"لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية التي تستخدمها لاستهداف المدنيين سواء في اليمن أو دول الجوار".

ونوه بن مبارك، بأن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين "يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن".

من جانبه قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، إحاطة موجزة عن موقف الولايات المتحدة في التعامل مع الملف النووي الإيراني وجهود المفاوضات التي تعقد حالياً في فيينا.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى "أهمية استمرار الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن"، مؤكداً موقف بلاده الداعم "لأمن ووحدة واستقرار اليمن".