مصر تعزي نيجيريا في حادث غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة في أعقاب غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.
وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للناجين والمصابين.
وشددت على وقوفها جنباً إلى جنب مع دولة نيجيريا الشقيقة حكومةً وشعباً في هذا الحادث الأليم.
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