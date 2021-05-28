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مصر تعزي نيجيريا في حادث غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد

10:35 م الجمعة 28 مايو 2021
مصر تعزي نيجيريا في حادث غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد

حادث غرق مركب في نهر النيجر

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الفيدرالية الشقيقة في أعقاب غرق مركب في نهر النيجر شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص.

وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للناجين والمصابين.

وشددت على وقوفها جنباً إلى جنب مع دولة نيجيريا الشقيقة حكومةً وشعباً في هذا الحادث الأليم.

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نهر النيجر نيجيريا وزارة الخارجية المصرية غرق مركب

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