سلطات الانتخابات في تركيا تقاضي عمدة إسطنبول لإهانته أعضاء بها

إسطنبول - (د ب أ):

يواجه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إجراءات قانونية في تركيا بشأن تصريحات أدلى بها تتعلق بانتخابات البلدية لعام 2019، حيث طالب الادعاء بسجنه لمدة أربع سنوات.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء اليوم الجمعة أن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، متهم بإهانة أعضاء السلطة الانتخابية في تركيا علنا.

وطالب الادعاء بالسجن لمدة أربع سنوات، وفقا للائحة الاتهام.

وقالت الوكالة إن إمام أوغلو نفى هذه المزاعم في تحقيق سابق.

ووفقا لتقرير الوكالة، لم يتحدث عن أفراد محددين، لكنه "وجه انتقادات سياسية قوية".

ووفقا لصحيفة صباح الموالية للحكومة، وصف عمدة اسطنبول أولئك المسؤولين عن إلغاء انتخابات البلدية في مارس عام 2019 بأنهم "أغبياء".

وقالت الأناضول إن التصريحات صدرت في مؤتمر صحفي في نوفمبر عام 2019.

كان إمام أوغلو قد فاز بهامش بسيط بالانتخابات البلدية ضد رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بحزب العدالة والتنمية.

غير أن لجنة الانتخابات أبطلت النتائج بناء على طلب من حزب العدالة والتنمية. وجرت انتخابات أخرى في يونيو، فاز بها مجددا إمام أوغلو.

وينظر إلى إمام أوغلو بأنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقررة في عام 2023.