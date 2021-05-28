‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرة مفخخة

أبوظبي - (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالسعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.