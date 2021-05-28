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وزير خارجية قطر: مصر تلعب دورا قياديا في المنطقة ونحترم مؤسساتها

08:44 م الجمعة 28 مايو 2021
وزير خارجية قطر: مصر تلعب دورا قياديا في المنطقة ونحترم مؤسساتها

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ث

وكالات:

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر، بعد طي الخلاف، لافتا إلى أن مصر من الدول الكبرى في المنطقة وتلعب دورا قياديا في الملفات الإقليمية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، ونقلت عنها قناة العربية، أنه "من الممكن معالجة النقاط الخلافية، ونحن اليوم في مصر نعمل مع الحكومة، وهي الحكومة الشرعية التي تم انتخابها".

وقال: "نحن في قطر نتعامل فقط مع حكومات ما دام أن الشخص منتخب من شعبه والحزب السياسي هو الذي يحكم الدولة، ونحن نتعامل مع الدول ونحترم المؤسسات في الحكومة المصرية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، الثلاثاء، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عبد الله الخليفي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة، والإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية.

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