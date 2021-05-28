مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب المواطنين غرب "سلفيت"

رام الله - (أ ش أ):

أطلق مستوطنون، اليوم الجمعة، الرصاص الحي صوب المواطنين غرب مدينة (سلفيت).

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن أرضهم، ومنع إقامة بؤرة استيطانية بالقرب من خربة شحادة الأثرية التابعة لأراضي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

الجدير بالذكر أن عددا من المستوطنين شرعوا قبل عدة أسابيع بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا، حيث وضعوا 4 غرف خشبية على أراضي البلدة من الجهة الغربية، تمهيدا للاستيلاء على هذه الأرض وإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها.

وفي سياق آخر، أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت لنصرة الأهالي في حي الشيخ جراح وفي كافة أحياء القدس المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وأوضحت (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.