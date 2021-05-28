Masrawy logo white

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإجازة استخدام لقاح جونسون أند جونسون في بلاده

06:22 م الجمعة 28 مايو 2021
رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإجازة استخدام لقاح جونسون أند جونسون في بلاده

بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة الهيئة البريطانية المنظمة للدواء على استخدام لقاح (جونسون أند جونسون) المضاد لفيروس كورونا داخل المملكة المتحدة، قائلا "هذه أنباء سارة للغاية؛ دفعة أخرى لبرنامجنا للتطعيم الذي حقق نجاحا هائلا".

وأضاف جونسون- في تغريدته عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، التي أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الجمعة/- "في الوقت الذي نشجع فيه كل شخص على تلقي تطعيمه، سيلعب لقاح يانسن ذو الجرعة الواحدة دورا هاما في مساعدتنا على حماية الأشخاص من الفيروس".

ويساعد اللقاح، الذي طورته شركة (يانسن) للأدوية التابعة لشركة (جونسون أند جونسون) والذي أظهر فعالية إجمالية بنسبة 67%، في الوقاية من إصابات (كوفيد-19) من المتوسطة إلى الشديدة، كما تشير بعض الدراسات إلى أن اللقاح، الذي يعطى على جرعة واحدة، يوفر حماية كاملة من دخول المستشفيات والوفاة.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون لقاح جونسون أند جونسون فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

الهند: سننتهي من تطعيم كافة المواطنين ضد "كورونا" بحلول ديسمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا