رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإجازة استخدام لقاح جونسون أند جونسون في بلاده

لندن - (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة الهيئة البريطانية المنظمة للدواء على استخدام لقاح (جونسون أند جونسون) المضاد لفيروس كورونا داخل المملكة المتحدة، قائلا "هذه أنباء سارة للغاية؛ دفعة أخرى لبرنامجنا للتطعيم الذي حقق نجاحا هائلا".

وأضاف جونسون- في تغريدته عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، التي أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم /الجمعة/- "في الوقت الذي نشجع فيه كل شخص على تلقي تطعيمه، سيلعب لقاح يانسن ذو الجرعة الواحدة دورا هاما في مساعدتنا على حماية الأشخاص من الفيروس".

ويساعد اللقاح، الذي طورته شركة (يانسن) للأدوية التابعة لشركة (جونسون أند جونسون) والذي أظهر فعالية إجمالية بنسبة 67%، في الوقاية من إصابات (كوفيد-19) من المتوسطة إلى الشديدة، كما تشير بعض الدراسات إلى أن اللقاح، الذي يعطى على جرعة واحدة، يوفر حماية كاملة من دخول المستشفيات والوفاة.