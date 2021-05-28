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التحالف العربي: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

06:13 م الجمعة 28 مايو 2021
التحالف العربي: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

طائرة مسيرة مفخخة

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأضاف التحالف - حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية) - أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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طائرة مسيرة مفخخة ميليشيا الحوثي السعودية الرياض التحالف العربي لدعم الشرعية

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