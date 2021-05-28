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بريطانيا تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أول ابريل

06:10 م الجمعة 28 مايو 2021
بريطانيا تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أول ابريل

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ):

سجلت المملكة المتحدة اليوم الجمعة إصابة 4182 شخصا بفيروس كورونا، بارتفاع من حصيلة إصابات أمس التي بلغت 3542، في أول مرة يتخطى فيها عدد الحالات اليومية 4000 منذ الأول من أبريل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت المملكة المتحدة اليوم أيضا 10 وفيات أخرى لأشخاص في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة إيجابية لفحوصهم الخاصة بكورونا.

وفي وقت سابق، أضافت المملكة المتحدة عددا من الجرعات إلى لقاحاتها بالموافقة على لقاح جونسون آند جونسون المؤلف من جرعة واحدة

فيروس كورونا لندن بريطانيا لقاح كورونا

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