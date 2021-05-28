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السعودية: ارتفاع بسيط للإصابات الجديدة بكورونا

04:14 م الجمعة 28 مايو 2021
السعودية: ارتفاع بسيط للإصابات الجديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة بسيطة لهذا العدد، مع تسجيل 11 وفاة ناجمة عن المرض، وسط ارتفاع الحالات الحرجة مسجلة 1355 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في المملكة إلى 447178 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 1161 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 429663 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 7320 حالات وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10195 حالة، منها 1355 حالة حرجة.

وتم إجراء 92.6 ألف فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 97ر18 مليون فحص مخبري للكورونا.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 65ر13 مليون جرعة منذ بدء التطعيم حتى اليوم.

وزارة الصحة السعودية الرياض السعودية فيروس كورونا

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