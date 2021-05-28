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"ضربت موظفتين".. بلجيكا تسحب سفيرها في كوريا الجنوبية بسبب زوجته

03:37 م الجمعة 28 مايو 2021
"ضربت موظفتين".. بلجيكا تسحب سفيرها في كوريا الجنوبية بسبب زوجته

علم بلجيكا

(وكالات):

من المقرر أن يغادر سفير بلجيكا لدى كوريا الجنوبية منصبه في غضون أسابيع قليلة بعدما اعتدت زوجته على موظفة في متجر للملابس في واقعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزيرة صوفي فيلمس قررت إنهاء انتداب السفير بيتر ليكويه هذا الصيف بعد 3 أعوام قضاها في منصبه سفيرا لبلاده لدى سول.

وأظهر مقطع سجلته كاميرات المراقبة الأمنية في متجر للملابس زوجة السفير شيانغ شيويه تشيو وهي تصفع موظفة في متجر بالعاصمة سول، كانت تحاول منعها من التعرض لزميلتها في التاسع من أبريل الماضي.

وشكت الموظفة من أن زوجة السفير كانت تحاول مغادرة المتجر ومعها قطعة ملابس لم تدفع ثمنها، وفقا لما ذكرته رويترز.

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أن شيانغ التقت مع الموظفة للاعتذار لها عن "سلوكها غير المقبول"، وتعاونت مع الشرطة، مضيفة أنه تم رفع الحصانة الدبلوماسية عنها بطلب من شرطة كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن ليكويه خدم بلده بإخلاص وأشرف على زيارة رسمية ناجحة في 2019.

وأضافت "لكن أصبح من الجلي أن الوضع الراهن لا يسمح له بمواصلة أداء دوره".

بلجيكا وزارة الخارجية البلجيكية كوريا الجنوبية صوفي فيلمس

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