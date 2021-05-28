البرلمان العربي يثمن قرار النواب الأيرلندي إدانة ضم الأراضي في فلسطين

(مصراوي):

ثمن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، قرار مجلس النواب في أيرلندا بشأن إدانة ضم الأراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المستمر للقوة القائمة بالاحتلال إسرائيل (إسرائيل) في مدينة القدس وفي الضفة الغربية، والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، والتي أعتبرها انتهاكات خطيرة وأعمال وقرارات غير قانونية.

ودعا العسومي، الحكومة الأيرلندية لعدم الاعتراف بهذه النشاطات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخاً للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الأرض، وطالب القوة القائمة بالاحتلال بوقف هذا النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا القرار الشجاع لمجلس النواب الأيرلندي والذي جاء بإجماع الأغلبية والمعارضة يضاف إلى سجل المواقف المشرفة للبرلمانات التي تدعم الحق الفلسطيني، ويبرهن بشكلٍ جلي على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض برلمانات وشعوب العالم الحر لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية ومسعاها المكشوف أمام العالم في تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، واعتبر رئيس البرلمان العربي هذا القرار انتصاراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وإرادة الشعوب الحرة المحبة للعدل والسلام.

وجدد البرلمان العربي دعوته للبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية في العالم والتي تضمنها قراره في جلسته الطارئة بشأن جرائم ومجازر القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لإصدار قرارات ترفض وتدين هذه الجرائم والمجازر وسياسة الضم الاستعماري والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان وهدم البيوت، باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.