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ذا هيل: المخابرات الأمريكية تمتلك أدلة حول أصول فيروس كورونا

11:07 ص الجمعة 28 مايو 2021
ذا هيل: المخابرات الأمريكية تمتلك أدلة حول أصول فيروس كورونا

أرشيفية

واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولي المخابرات الأمريكية أخبروا البيت الأبيض أن لديهم قدرًا كبيرًا من الأدلة غير مفحوصة تتعلق بأصول "كوفيد-19" الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطالبتهم بمضاعفة الجهود للعثور على مصدر الفيروس.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، فإن المسؤولين يخططون لاستخدام تحليل حاسوبي لمعرفة ما إذا كان الفيروس قد تسرب عن طريق الخطأ من مختبر في ووهان وذلك لتتبع تحركات عمال المختبر وفحص أنماط تفشي الفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس الاول الأربعاء عن طلبه من مسؤولي المخابرات بشأن إصدار تقرير عن النتائج في غضون 90 يومًا.
ومن المقرر أن تستغل الحكومة الفيدرالية المختبرات الوطنية والموارد العلمية الأخرى التي لم تكن من قبل مشتركة في هذا الجهد.

هذا المحتوى من

المخابرات الأمريكية فيروس كورونا البيت الأبيض جو بايدن

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