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الهند تسجل أكثر 179 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

09:28 ص الجمعة 28 مايو 2021
الهند تسجل أكثر 179 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 179 ألفا و 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و 547 ألفا و 705 أشخاص.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3558 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 318 ألفا و 821 حالة.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

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