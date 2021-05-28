الهند تسجل أكثر 179 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهي-(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 179 ألفا و 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 مليونا و 547 ألفا و 705 أشخاص.

وذكرت صحيفة "بيزنس ستاندرد" الهندية أن البلاد شهدت أيضا 3558 حالة وفاة إضافية بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 318 ألفا و 821 حالة.​