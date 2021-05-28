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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 169 مليونًا والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة

08:10 ص الجمعة 28 مايو 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 169 مليونًا والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و 999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

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