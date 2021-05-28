الأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا في عدد إصابات كورونا رغم الإغلاق

بوينس أيريس - (د ب أ):

أعلنت الأرجنتين مساء الخميس تسجيل زيادة قياسية في عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من إجراءات الإغلاق التي فرضتها البلاد.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء الخميس إن البلاد سجلت 41 ألفا و 80 إصابة خلال 24 ساعة.

وكان الرقم القياسي اليومي السابق قد بلغ 39 الفا و 652 إصابة جديدة سجلته البلاد قبل نحو أسبوع.

وشهد فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي موجة ثانية ضربت الأرجنتين بقوة.

وبلغ إجمالي الاصابات في الاجنتين حتى الأن حوالي 6ر3 مليون شخص وتوفي أكثر من 76 ألف مصاب، وفقا للأرقام الرسمية.

وتزيد نسبة إشغال وحدات العناية المركزة عن 75 %.

وفرضت الحكومة إغلاقا صارما لوقف انتشار الفيروس في المناطق الأكثر تضرراً بشكل خاص،حيث لا يُسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم بين الساعة 6 مساءً والساعة 6 صباحًا.

ولا يُسمح للأرجنتينيين بالخروج خلال فترات النهار إلا في المناطق القريبة من منازلهم، كما لا يسمح سوى بفتح المتاجر الضرورية.

كما تم فرض حظر على النشاط الاجتماعي والديني والرياضي. كما أغلقت المدارس ورياض الأطفال.​