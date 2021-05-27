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وزيرة: موديرنا تزود كندا بملايين الجرعات الإضافية من لقاحات كورونا

11:49 م الخميس 27 مايو 2021
وزيرة: موديرنا تزود كندا بملايين الجرعات الإضافية من لقاحات كورونا

لقاح كورونا

أوتاوا - (د ب أ):

زودت شركة موديرنا كندا بجدول تسليم مؤكد للنصف الأول من الشهر المقبل والتزمت أيضا بتقديم ملايين الجرعات الإضافية قبل نهاية شهر يونيو، وفقًا لما كتبت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات أنيتا أناند في تغريدة عبر موقع تويتر.

ومن المقرر أن تتلقى كندا إجمالي ثلاثة ملايين جرعة من شركتي موديرنا وفايزر الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت أنيتا أناند في التغريدة: "زودت شركة موديرنا كندا بجدول تسليم مؤكد للنصف الأول من الشهر المقبل. كما التزمت بتقديم ملايين الجرعات الإضافية قبل نهاية شهر يونيو".

وأعطت السلطات الصحية في كندا إجمالي 6ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم الخميس.

لقاح كورونا شركة موديرنا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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