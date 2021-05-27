مجموعة السبع تدين اعتقال بيلاروسيا صحفي مستقل

أوتاوا - (أ ش أ):

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن إدانتها الإجراء غير المسبوق الذي اتخذته السلطات البيلاروسية باعتقال صحفي مستقل رامان براتاسيفيتش، ومرافقته صوفيا سوبيجا.

وذكر بيان مشترك صادر من الخارجية الكندية: "نحن ، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات الإجراء غير المسبوق الذي اتخذته السلطات البيلاروسية باعتقال الصحفي المستقل رامان براتاسيفيتش ورفيقته صوفيا سوبيجا ، بعد إجبارهما على الرحلة "أف أر 4978" التي كانا مسافرين على متنها للهبوط في مينسك في 23 مايو.

وأكد البيان المشترك أن هذا الإجراء عرض سلامة الركاب وطاقم الرحلة للخطر. ووصفه بأنه كان هجومًا خطيرًا على القواعد التي تحكم الطيران المدني، مضيفًا "تعتمد جميع بلداننا، ومواطنينا، على كل دولة تتصرف بمسؤولية في أداء واجباتها بموجب اتفاقية شيكاجو حتى تتمكن الطائرات المدنية من العمل بأمان وأمان. ندعو منظمة الطيران المدني الدولي إلى مواجهة هذا التحدي على وجه السرعة لقواعدها ومعاييرها."

وأضاف "يمثل هذا الإجراء أيضًا هجومًا خطيرًا على حرية الإعلام. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رامان بروتاسيفيتش، وكذلك جميع الصحفيين والسجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في بيلاروسيا"، مؤكدًا أن دول مجموعة السبع ستعزز جهودها، من خلال المزيد من العقوبات حسب الاقتضاء، لتعزيز المساءلة عن أعمال السلطات البيلاروسية.