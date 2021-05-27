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وزير خارجية ألمانيا: سلوك لوكاشينكو ينطوي على "سمات إرهابية"

06:16 م الخميس 27 مايو 2021
وزير خارجية ألمانيا: سلوك لوكاشينكو ينطوي على "سمات إرهابية"

هايكو ماس

لشبونة - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن اعتقاده بأن سلوك رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، ينطوي على "سمات إرهابية".

جاءت هذه التصريحات للوزير الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس في أعقاب مشاورات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتناولت المشاورات الأوروبية واقعة إجبار سلطات بيلاروس طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية على الهبوط في مطار مينسك يوم الأحد الماضي، واعتقال مدون بيلاروسي معارض كان على متنها.

وأضاف ماس أن موقف الرئيس لوكاشينكو وصل إلى حد أنه " لم يعد من الممكن استبعاد أي شيء مطلقا".

وبحث الوزراء الأوروبيون عددا من القضايا، التي شملت التحضير لاتخاذ قرارات جديدة بفرض عقوبات على بيلاروس.

هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا الكسندر لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي شركة ريان إير

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