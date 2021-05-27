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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تونس بعد غد

05:37 م الخميس 27 مايو 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تونس بعد غد

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

تونس - (أ ش أ):

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 مايو الجاري، بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر، اليوم الخميس، أن الزيارة تندرج في إطار مزيد من تعزيز روابط الأخوة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما ستشكل مناسبة متجددة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي تونس

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