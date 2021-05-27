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السعودية: هيئة الترفيه تعلن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة

04:36 م الخميس 27 مايو 2021
السعودية: هيئة الترفيه تعلن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة

السعودية

وكالات:

أعلنت هيئة الترفيه في السعودية عن عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة والتي توقفت في سابق بسبب جائحة كورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن الحكومة ستسمح باستئناف الأنشطة الترفيهية للحاصلين على اللقاح الواقي من فيروس كورونا وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

وأوضح التلفزيون أن نسبة الحضور بالمواقع الترفيهية ستقتصر على 40 بالمئة.

السعودية هيئة الترفيه في السعودية البروتوكولات الصحية فيروس كورونا

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