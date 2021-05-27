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الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب

11:27 ص الخميس 27 مايو 2021
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب

ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة

وكالات:

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت باشيليت، التي افتتحت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وشددت على أنه "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب".

وحثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور"، كما دعت "حركة حماس" إلى الكف عن "إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل".

ميشيل باشيليت الأمم المتحدة الضربات الإسرائيلية إسرائيل

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