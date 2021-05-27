موسكو تتهم 3 جمعيات غير حكومية ألمانية بتهديد أمن روسيا

روسيا - (أ ش أ)

اتهمت النيابة العامة الروسية، اليوم الأربعاء، ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية تعمل في روسيا بتهديد أمن روسيا الاتحادية، معتبرة المنظمات غير مرغوب في نشاطاتها داخل أراضي البلاد.

أفاد المكتب الإعلامي للنيابة العامة، طبقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، بأن قرارها اتخذته هيئة الإشراف الحكومية بعد دراسة مواد ذات صلة، وأن التصنيف المذكور شمل منظمات (منتدى الأوروبيين الناطقين بالروسية، مركز الحداثة الليبرالية، التبادل الألماني الروسي)، معتبرة أن أنشطة المنظمات المذكورة "تهدد مبادئ النظام الدستوري وأمن روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أن النيابة العامة أخبرت وزارة العدل بقرارها على أن يتم إدراج أسماء المنظمات الألمانية الثلاث في قائمة المنظمات الدولية التي صنفت أنشطتها غير مرغوب فيها في أراضي روسيا.