البرلمان الروسي يحظر أنصار المعارض نافالني من الترشح في الانتخابات

موسكو - (د ب أ)

أقر مجلس الدوما (مجلس النواب) في موسكو قانونًا اليوم الأربعاء، يحظر ترشح مساعدى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني وأنصاره في الانتخابات في روسيا. وتمت الموافقة على القانون في مناقشته للمرة الثالثة.

ويحظر القانون على أنصار الحركات المتطرفة أو الإرهابية أو أعضائها المشاركة في جميع الانتخابات.

وشدد البرلمانيون القانون، وكان من المفترض في الأصل أن ينطبق على انتخابات مجلس الدوما فقط، ومن المقرر انتخاب برلمان جديد في غضون أربعة أشهر.

وتبت محكمة في موسكو حاليًا في طلب من ممثلي الادعاء العام لإدراج مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد كمؤسسة متطرفة.

وتتهم المعارضة الحزب الموالي للكرملين باستخدام القانون لضمان احتفاظه دائما بالسلطة.

وكتبت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارمش عبر موقع تويتر أن القانون الذي يستهدف صندوق مكافحة الفساد "إف بي كيه" تم تمريره بسرعة كبيرة "بحيث يمكن قول كلمتين فقط عنه: (صوّت بذكاء)".

وتهدف طريقة التصويت "الذكية" إلى كسر احتكار حزب الكرملين للسلطة. وحقق فريق نافالني نجاحا بالفعل في هذا الأمر في بعض الانتخابات في الماضي من خلال تقديم توصيات بشأن من يجب انتخابه لمنع المرشح الموالي للكرملين من الفوز.