الناتو يدين إجبار بيلاروسيا لطائرة على الهبوط في مينسك



مينسك 26 أيار/مايو(د ب أ)

أدان حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء قيام بيلاروسيا بإجبار طائرة ركاب تتبع شركة "ريان إير" كان على متنها صحفي معارض من بيلاروس، على الهبوط في العاصمة مينسك.

وقال مجلس شمال الأطلسي، التابع للحلف العسكري: "هذه الخطوة غير المقبولة تنتهك بشدة القواعد التي تحكم الطيران المدني، وعرضت حياة الركاب والطاقم للخطر".

وقال المجلس إنه يجب الإفراج عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيجا، كما يجب إجراء "تحقيق مستقبل عاجل".

ودافع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق اليوم الأربعاء عن قراره الذي أثار انتقادات دولية بإجبار الطائرة على الهبوط في مينسك.

وقال لوكاشينكو أمام البرلمان في مينسك: " تصرفت بشكل قانوني من خلال حماية الناس - وفقا لجميع القواعد الدولية".

واستغلت السلطات في بيلاروس هبوط الطائرة يوم الأحد الماضي لإلقاء القبض على الصحفي البيلاروسي المعارض في مطار مينسك.

وقال لوكاشينكو إن بروتاسيفيتش "إرهابي"، مضيفا أن المدون المعارض كان يخطط لـ"انتفاضة دموية" في بيلاروس.

وأضاف: "كان هناك إرهابي على متن الطائرة"، وأكد أن القبض على أي مواطن بيلاروسي حق سيادي لبلاده.

وذكر لوكاشينكو في البداية، دون الخوض في التفاصيل، إن بيلاروس تلقت معلومات عن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.

وأضاف أنه تم لذلك تحويل مسار الطائرة، التي كانت في طريقها إلى ليتوانيا قادمة من اليونان، لتهبط في مينسك، بمساعدة طائرة مقاتلة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أجهزة السلطة في بيلاروس بسبب هذا الإجراء، بما في ذلك حظر هبوط طائرات شركات الخطوط الجوية التابعة للجمهورية السوفيتية السابقة وفرض عقوبات على قيادة البلاد.

وأوضح لوكاشينكو أن "إجبار الطائرة على الهبوط بواسطة طائرة مقاتلة طراز ميج - 29 هو كذبة مطلقة!". وقال إن بيلاروس تصرفت لأسباب تتعلق بالسلامة لأن الطائرة حلقت فوق محطة الطاقة النووية في البلاد.

وأطلق لوكاشينكو اتهامات أخرى حول ماضي بروتاسيفيتش، بما في ذلك أنه قاتل إلى جانب القوات الحكومية في شرق أوكرانيا وكان لديه "خبرة كبيرة كأحد المرتزقة ".

كان بروتاسيفيتش أعد تقريرا من أوكرانيا في عام 2014 ، عندما كانت الحرب قد اندلعت بين القوات المدعومة من روسيا والحكومة المركزية في كييف. ومع ذلك، لم يثبت أبدا أنه شارك في القتال.