المحاكمة الرئيسية في قضية إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا تنطلق 8 يونيو

أمستردام- (د ب أ)

بعد حوالي سبعة أعوام من إسقاط طائرة الركاب الماليزية في رحلتها رقم "ام اتش 17" فوق شرقي أوكرانيا، تقرر أن تبدأ المحاكمة الرئيسية في القضية يوم 8 يونيو في هولندا، حسبما أعلن القاضي هيندريك ستينهاوس، الذي سيترأس المحاكمة، في بلدة جيلزي ريجن جنوبي هولندا اليوم الأربعاء.

وقامت المحكمة بفحص حطام الطائرة الذي أعيد بناؤها في قاعدة جوية بالموقع.

وكانت الطائرة الماليزية أسطقت فوق أرض متنازع عليها يوم 17 يوليو 2014، باستخدام صاروخ مضاد للطائرات طراز "بوك"، روسي الصنع، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 298 شخصا.

وتحدث القاضي رئيس المحكمة عن لحظة عاطفية لأسر الضحايا، قائلا: "تتعلق هذه القضية بالطائرة التي كان أحباؤهم يستقلونها إلى وجهة لم يصلوا إليها مطلقا". وتمكن أقارب الضحايا من مشاهدة جلسة الاستماع بالمحكمة المحلية عبر بث مباشر.

وقام خبراء دوليون بإعادة بناء الطائرة، وهي من طراز بوينج، من بقايا الحطام الذي أظهر أن الصاروخ أصاب الجانب الأيسر منها.

وجرى توجيه الاتهام لأربعة رجال، ثلاثة روس وأوكراني، بإسقاط الطائرة وقتل 298 شخصا. والأربعة مطلقو السراح.

ونظرا لأن معظم الضحايا كانوا من هولندا، ستجري المحاكمة هناك.

وبعد سنوات من التحقيقات، بدأت المحاكمة بشكل مبدئي العام الماضي، حيث عملت الأطراف المعنية على المسائل الإجرائية.