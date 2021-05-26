العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

(وكالات):

قالت قناة "العربية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت بين الجيشين السوداني والإثيوبي، بمنطقة باسندة الحدودية.

وكثفت القوات الإثيوبية الهجمات العسكرية داخل الحدود السودانية الفترة الماضية لتمكين المزارعين الإثيوبيين من الدخول إلى أراضي الفشقة التي استرد الجيش السوداني نحو 95% من أراضيها البالغة مليوني فدان حسب قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة "أم براكيت" الحدودية، العميد وليد أحمد السجان، الذي أكد أن أي "محاولة من الجانب الإثيوبي لإعادة استعمار المنطقة ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".

وتمكن الجيش السوداني اليومين الماضيين من السيطرة على مستوطنة "مرشا" المقامة بعمق 12 كم داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة إلى الجنوب من منطقة "ود اب لسان" شمال شرق أم راكوبة.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ إعلان انتشاره على أراضي الفشقة في نوفمبر الماضي لاستعادة المنطقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاما.