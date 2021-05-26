العربية: تركيا وضعت قيودًا جديدة على استقبال الأموال لجماعة الإخوان الإرهابية

وكالات

أفاد موقع "العربية.نت" مساء الثلاثاء، أن قيادات لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا فشلوا في الحصول على إقامات داخل العاصمة البريطانية لندن.

وقالت مصادر لـ"العربية" إن قيادات من الإخوان قررت نقل مقرات إقامتهم في دول بأمربكا اللاتينية وماليزيا وتايلند.

وأشارت المصادر، إلى أن تركيا وضعت قيودًا خلال الأسابيع الماضية على استقبال أموالاً من الخارج للجماعة الإرهابية، وطالبت قياداتها بالإفصاح عن أسباب خروج كميات كبيرة من الأموال التابعة لها من أنقرة.

وكشفت المصادر، عن أن إفادات أمنية جديدة لاستخبارات التركية قدمت من الإخوان تفيد بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية أو تواصل سياسي مع أي جهة خارجية أو عناصر من الجماعة الإرهابية بالخارج في مقابل بقاءهم.

وأشارت المصادر، إلى أن قيادات للإخوان لديها استثمارات في إيران، وعددًا من دول أفريقيا، فيما قام بعضهم بتصفية استثمارات لهم في دول أوروربية وبنقلها إلى دول جديدة، وعمل بعضهم على تخصيص أموالاً مقابل شراء جنسيات أجنبية، مشيرة إلى أن أحد ممولي قناة الشرق الإخوانية بإسطنبول سيقيم في سنغافورة الفترة المقبلة.