الرئيس العراقي: استخدام الرصاص الحي في التظاهرات لن يمر دون تحقيق أو محاسبة
العراق - (أ ش أ)
أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص الحي في التظاهرات يجب ألا يمر دون تحقيق أو محاسبة.
وقال صالح في تغريدة على تويتر، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني.
وشدد على أن التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة، وعلى أن تحقيق تطلعات الشباب العراقي يستدعي ضمان انتخابات نزيهة.
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