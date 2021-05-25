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البنتاجون: واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل للحفاظ على تفوقها النوعي

11:49 م الثلاثاء 25 مايو 2021
البنتاجون: واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل للحفاظ على تفوقها النوعي

البنتاجون

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الثلاثاء، أن عدد قواتها في سوريا يقل عن ١٠٠٠ عسكريًا، موضحة أن قواتها ليست منخرطة في أي شؤون سورية داخلية، حسبما ذكرت العربية.

وشددت الوزارة على أن واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل للحفاظ على تفوقها النوعي.

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن إيران تدعم التنظيمات الإرهابية ونحن سنعمل مع الحلفاء على منعها من ذلك.

وعن أفغانستان أعلنت الوزارة أن بايدن طلب وضع خطة لمواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان، مشيرة إلى أن العدو الآن في أفغانستان هو التنظيمات الإرهابية.

البنتاجون دعم اسرائيل الدعم العسكري واشنطن سوريا

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