Masrawy logo white

مجلس الأمن يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة

12:37 ص الأحد 23 مايو 2021
مجلس الأمن يدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لغزة

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ)

دعا مجلس الأمن الدولي، السبت، إلى تقديم مساعدة فورية لسكان غزة في الوقت الذي تم فيه وقف إطلاق النار في أعقاب التصعيد الدموي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الإسلامية في غزة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان رحبوا فيه بوقف إطلاق النار على "الحاجة الفورية إلى توفير مساعدة إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين وخصوصًا في غزة".

وقال البيان إن أعضاء المجلس يؤيدون دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل مع المنظمة الدولية "لإعداد حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة اعمار وتعافي سريعين ومستدامين" .

وأكد الأعضاء مجددًا على أهمية تحقيق "سلام شامل يقوم على رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان جنبًا إلى جنب فى سلام مع حدود آمنة ومعترف بها".

مجلس الأمن مساعدات غزة هدنة غزة قطاع غزة

الخبر التالى:

تكثيف اختبارات كورونا غرب لندن بعد رصد إصابات بالسلالة الهندية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا