مسؤول بالاتحاد الأوروبي: اتصالات مع مصر ودول أخرى للبناء على وقف إطلاق النار بغزة

بلجيكا - (أ ش أ)

أكّد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، ضرورة البناء على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ لمعالجة الصراع الأساسي بين الجانبين، موضحا أنه على اتصال بالجانبين وبمصر ودول أخرى من أجل إعادة فتح الطريق للتفاوض.

وجدّد بوريل، في منشور أوردته دائرة العمل الخارجية الأوروبية على موقعها الإلكتروني، ترحيبه بالاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي على وقف إطلاق النار بمبادرة مصرية، والذي أنهى 11 يوما من القصف المتبادل بين الجانبين، تاركا "عددا غير مقبول من الضحايا المدنيين"، مؤكدا ضرورة ضمان استمرار تطبيق وقف إطلاق النار؛ ومن ثم البناء عليه لحل الصراع الأساسي، والذي رأى أنه سيأتي فقط عبر حل سياسي يجري التفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف المسئول الأوروبي "سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة إعادة فتح مساحة للمفاوضات وتطوير تدابير تبني الثقة. أنا على اتصال مع الفاعلين الأساسيين من إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والولايات المتحدة وما إلى ذلك. وكذلك أيضا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي سفين كوبمانس الذي سيسافر قريبا إلى المنطقة".

وتابع: "بالمثل، نعمل على إعادة إحياء اللجنة الرباعية للشرق الأوسط" (الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي).