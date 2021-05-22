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دراسة: جميع لقاحات كورونا توفر درجة حماية عالية من الأعراض الخطيرة والوفاة

09:18 م السبت 22 مايو 2021
دراسة: جميع لقاحات كورونا توفر درجة حماية عالية من الأعراض الخطيرة والوفاة

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

كشفت دراسة جديدة عن أن جميع اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا، توفر درجة عالية من الحماية من الأعراض الخطيرة التي تستدعي النقل للمستشفيات ومن الوفاة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة فلوريدا ، أن الفعالية ضد الأمراض المرتبطة بكوفيد 19 بلغت ما متوسطه حوالي 85% بعد دورة كاملة ، وترتفع إلى ما يقرب من 100% فيما يتعلق بالحماية من الأمراض الشديدة أو نقل المصابين إلى المستفيات أو الوفاة.

وقال الباحثون إن "هذه التقديرات يجب أن تكون مفيدة لبناء نماذج حسابية لتأثير التطعيم واتخاذ قرارات سياسية تنطوي على التطعيم".

وأوضح الباحثون أنهم يخططون لتحديث أبحاثهم، التي تلقت تمويلا من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، مع توفر المزيد من المعلومات.

وقد مكنت السرعة غير المسبوقة التي تم بها تطوير اللقاحات الآمنة والفعالة وطرحها في جميع أنحاء العالم العديد من إعادة فتح الكثير من الاقتصادات، مما مهد الطريق للتعافي من أسوأ جائحة منذ قرن. ومع ذلك، فإن الانتشار غير المنضبط للفيروس يهدد بتكاثر سلالات متحورة جديدة قد تقوض فعالية هذه التطعيمات.

لقاح كورونا فيروس كورونا واشنطن منظمة الصحة العالمية

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