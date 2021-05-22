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الآلاف يشاركون في مظاهرات مؤيدة لفلسطين في فرنسا

09:03 م السبت 22 مايو 2021
الآلاف يشاركون في مظاهرات مؤيدة لفلسطين في فرنسا

أرشيفية

باريس - (د ب أ)

تجمع الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.
وفي العاصمة الفرنسية باريس نظم المتظاهرون احتجاجا في ساحة الجمهورية وفقا لما أفادت به اليوم السبت قناة "فرانس إنفو" الإخبارية ووسائل إعلام فرنسية أخرى.
دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم أمس الجمعة.

واتفق الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على هذا الأمر بوساطة مصرية بعد تبادل الهجمات بين الطرفين لمدة 11 يوما.
وتمت الموافقة رسميا على المظاهرة من السلطات المسؤولة في باريس.
وكانت الشرطة هناك استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المشاركين في مظاهرة محظورة مؤيدة للفلسطينيين قبل أسبوع، كما اعتقلت وقتها العشرات.

فلسطين تظاهرات فرنسا غزة قصف غزة

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