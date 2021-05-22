Masrawy logo white

عباس يبحث هاتفيًا مع أمير قطر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

08:12 م السبت 22 مايو 2021
عباس يبحث هاتفيًا مع أمير قطر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ)

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأطلع عباس أمير قطر على "الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي لازال قائماً على شعبنا في الضفة الغربية والقدس".

كما ناقش الزعيمان "تنسيق الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، والذهاب الى مسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا بعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد أمير قطر خلال الاتصال الهاتفي، بصمود الشعب الفلسطيني في كل مكان، مؤكدا على مواقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ونصرة شعبها.

وأكد الأمير تميم أن قطر تبذل جهودا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وتواصل العمل على توحيد الصف الفلسطيني، مشددا على أنها لن تألوا جهدا في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

بدوره، شكر الرئيس عباس، أمير دولة قطر على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدًا استمرار الجهود لتوحيد الفلسطينيين، لمواجهة التحديات القادمة.

محمود عباس فلسطين رام الله قطر تميم بن حمد آل ثاني

الخبر التالى:

اليونان: الجهود المستمرة لليوم الثالث لإخماد حرائق تسببت بـ"كارثة بيئية ضخمة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1148

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

870

متعافون اليوم

251539

إجمالي الإصابات

14611

إجمالي الوفيات

185243

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة تعلن موعد صرف مرتبات مايو للموظفين بالدولة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا